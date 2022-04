Benoit PLESSIS

Assure un rôle de référent technique auprès de 7 électromécaniciens.

Organise les opération de maintenance préventive, améliorative et curative.

Assure le suivi des dysfonctionnements et des pannes au quotidien.

Valide et réalise des améliorations techniques.

Participe aux travaux neufs.

Supervise et participe au bon déroulement des formations des nouveaux arrivant sous validation du responsable maintenance.

Remplace le responsable maintenance pendant ses absences sur: le suivi quotidien, coordonne le travail des électromécaniciens et peut intervenir en cas d'urgence sur le planning.



Mes compétences :

Qualité

Mécanique

Electricité

Automatisme

Soudage

Autonomie

Rigueur