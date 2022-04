Benoît POILVÉ

Durant ces quatre dernières années, je suis amené à gérer un large panel de fournisseurs ainsi que de nombreuses références de matière sur plusieurs sites différents, avec pour objectif final de mettre à disposition les bons produits au bon moment sur la chaîne de production.

Cette expérience me permet de développer des compétences telles que : la réactivité, l’anticipation, la communication, et l’organisation dans la gestion des stocks et la planification de commandes. Ces compétences me permettent aujourd’hui de gérer des stocks au plus juste notamment par le biais de logiciel de gestion de stocks.

Travaillant sur la gestion de plusieurs sites, il y a beaucoup d'interlocuteurs avec des contraintes différentes et d'importantes exigences.



Mes compétences :

Supply chain

sourcing

achats