Benoit PORTETS

Urbaniste de formation, je dirige le bureau d'études ADEMA depuis mai 2000. Le bureau d'études s'est spécialisé dans les problématiques de déplacements urbains, de circulation et de stationnement.



Les expertises et conseils sont principalement donnés aux collectivités publiques (communes, communautés d'agglomérations ou de communes, communautés urbaines, conseils généraux, etc.), auprès de SEM, EP, SMTC et auprès de quelques clients privés.





Les principales réalisations d'ADEMA sont :

- des recueils de données protéiformes (comptages directionnels et automatiques, enquêtes origines-destinations, enquêtes de stationnement occupation - rotation - respect, etc.)

- des plans des circulation

- des plans de stationnement

- des plans de déplacement d'entreprises

- des modélisations microscopiques des trafics (simulation dynamique avec rendus 3D)

- ...



Mes compétences :

déplacements urbains

Enquêtes

Modélisation

Stationnement