Benoît POTHIER

Professionnel des achats dans un contexte industriel multisites, mes missions principales, sont les suivantes:



- Identifier et négocier les meilleurs services et fournitures.

- Evaluer les risques et prendre des décisions.

- Spécifier les besoins des services internes.

- Anticiper les évolutions techniques.

- Conclure les marchés et établir les contrats d’achats.

- Travailler en concertation avec les Resp. des services techniques.

- Suivre l’exécution des contrats.

- Prospecter et évaluer les fournisseurs et sous-traitants.

- Argumenter pour conclure les négociations avec les fournisseurs

- Gérer et résoudre les litiges

- Emettre les reporting à la DG

- Typologie d'achat : Energies (Gaz, Electricité, Air comprimée) , Investissements, consommables de production, Matériels de manutention/Levage, Flotte auto,Emballages, Investissements, outillages (moules et découpes, posages d'usinage), Sous-Traitance, Achats généraux, Inserts et composants assemblés sur produit fini.



Mes compétences :

Achats

Approvisionnement et achats

Travail en équipe

Négociation contrats