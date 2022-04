Benoît POTHIER

Présentation Benoit POTHIER, chef de projet



Après un parcours scolaire axé sur des études techniques dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre et des expériences professionnelles de responsable de projet; mes centres d'intérêts sont focalisés dans le management d'équipe et projet.



analyse psychologique, financière, technique et méthodologique sont mes leviers favoris pour mener un projet à terme avec de bons résultats.



la construction permet à son échelle d'améliorer le cadre de vie de chacun.



c'est pourquoi, mes axes de recherche se portent régulièrement sur les normes environnementales à travers des projets HQE, THPE, BBC ou réglementations d'accessibilités : PMR, hospitalière.



MON MÉTIER :

Programmation, conception, réalisation

analyse, concertation, synthèse, passation de marchés, négociation, suivi de projet (administratif, financier, technique)



MON SLOGAN :

de bonnes études préliminaires, un schéma directeur ainsi qu'une méthodologie adaptée sont les clés de réussite d'un projet quel qui soit...



Mes compétences :

Construction

Immobilier

PROGRAMME

Promoteur immobilier