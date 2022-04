Benoit PREZELIN

Démarrant ma carrière dans le domaine du support informatique et de la gestion de parc, j’ai ensuite évolué vers l’administration système et l’intégration d’applications. Rigoureux, autonome, je peux intervenir sur des sujets divers impliquant les applications et le système.

Toutes ces années m'ont permis de travailler à des postes variés, de découvrir différentes technologies et de m'adapter aux orientations de l'entreprise.



Mes compétences :

HP Performance Center

SCCM

Vugen

Websphere

IIS

VBScript

Citrix

DataStage

Active Directory

Oracle

Linux Redhat 4/6/7

Microsoft SQL Server

Windows 2008/2012

Scripts

VMware

GPO

SQL Developer

APPV

Citrix XenApp