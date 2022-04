Benoît PRIVAT

Business Analyst et chef de projet - L'Oréal Suisse



Précédemment Managing Consultant chez Capgemini Consulting (5 ans) - Paris



Diplômé du Msc en management d' EM LYON (Bac +5)



Expérience de différents secteurs : Cosmétiques, Transport aérien et routier, Retail, Oil and Gas, Assurance / Mutuelle...



Les différentes missions durant lesquelles j'ai accompagné des Directions Générales ou Directions de Divisions m'ont permis de me forger une grande capacité d'adaptation et de développer une palette de compétences transverses à l'entreprise : conduite de projets de transformation, analyses de marché, réduction de coûts, optimisation de processus, réalisation de business plans, conduite du changement, mise en place d'appels d'offre, animation de formations, IT...



J'aime travailler en équipe et j'apprécie particulièrement les projets innovants qui transforment l'entreprise pour lui permettre de créer de la valeur.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil en stratégie et transformation

Conduite du changement

Business case

Optimisation de processus

Conseil

Formation

Entreprenariat

Management