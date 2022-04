Benoit PUCEL

Avoir pratiqué, pendant plusieurs années, le sport de haut niveau m’a permis de développer mes capacités d’investissement, de persévérance, de dépassement de soi et m’a rendu compétitif, perfectionniste et ambitieux. Cette expérience m’a appris à me fixer des objectifs, mais également et surtout à mettre en place tout ce qui est nécessaire à leur réalisation. Je me suis toujours efforcé d’utiliser ces valeurs dans le domaine professionnel. Par ailleurs, durant ces trois dernières années, mes différentes fonctions m’ont apporté les compétences, savoirs- être et savoirs- faire nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique commerciale, mais surtout, à la mise en place d’une bonne relation clients. Enfin, j’ai pu combler mes lacunes et renforcer mes connaissances par le suivi de nombreuses formations commerciales et managériales offertes, en interne, par mes précédents employeurs.