Benoit QUERRIEN

Après l’obtention du baccalauréat professionnel SEN (Systèmes Électroniques Numériques), je poursuis mes études en école supérieure.



Aujourd’hui admis en BTS Services Informatiques aux Organisations (anciennement BTS Informatique de Gestion) option réseau (SISR : Solution d’Infrastructure, Système et Réseaux) en alternance au sein de l’ITESCIA (EX ITIN) (école supérieure d’informatique réseaux et télécoms de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-De-France ).



Passionné d’informatique, je possède des connaissances théoriques et pratiques en matière de réseaux informatique (configuration routeur/switch , brassage), informatique (réparation/nettoyage/installation de poste), application réseaux (Windows server : WEB, MAIL, ), et développement web et logiciel (HTML,)

De plus, durant ma période d'alternance, je vais acquérir les compétences suivantes : Maintenance des accès utilisateurs, conception des infrastructures réseaux, exploitation des services, administration de systèmes, supervision des réseaux, etc.





Motivé et dynamique, je vous pris de bien vouloir étudier ma candidature au poste d’administrateur réseaux informatiques en apprentissage pour une durée de deux ans au rythme d’une semaine école, une semaine entreprise (à partir de Septembre 2013).



Mes compétences :

Technicien de maintenance informatique

Infographiste

Webmaster

Développeur

Gestionnaire de Parc Informatique

Administrateur réseaux

Ponctuel et dynamique

Microsoft Office

PHP5

Langage C / C++

Apprentissage du réseau