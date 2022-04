Francois QUERRIEN

Parcours professionel privilégiant la polyvalence

1987 : Controleur de gestion des filiales du Groupe LANCTUIT à Vernon (Secteur batiment)

Fin 1989 : CYBORG Technologie Associé de la société, métier SSII spécialisée dans l'intégration de logiciels de gestion (SYBEL-SAGE)Responsable de la partie Audit,Installation, Formation et SAV Développement important de la société avec un effectif en 1998 de 40 personnes et un CA de 50 MF.

1999 : Année de détente permettant une réflexion sur les 10 ans à venir

2000 à ce jour : Gérant de Delphis Conseils, société de Conseils en Gestion de TPE et PME, management, avec une spécialisation dans l'immobilier et la défiscalisation. Compétence aussi dans la gestion de projets immobiliers au Sénégal



Mes compétences :

Défiscalisation

Immobilier

Gestion de projet

Gestion de patrimoine