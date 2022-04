Benoît QUINTON

Bonjour,



Je suis actuellement en poste au sein du Groupe Glon en tant que contrôleur de gestion international. Doté d une forte croissance et étant de plus en plus présent hors de nos frontières, le Groupe a souhaité développer la fonction contrôle de gestion au sein de ses filiales internationales. Mon poste est basé à Rennes, mais je me déplace régulièrement dans nos filiales du Maghreb et de l Europe de l Est afin de supporter les équipes locales dans la mise en place d outil de contrôle de gestion et le développement de leur processus budgétaire.



Ce poste, ainsi que mes expériences précédentes au sein du Groupe Scania, me permets de développer les compétences nécessaires au métier de contrôleur de gestion, à savoir la rigueur, la communication et le sens du contact à avoir avec les départements opérationnels d une entreprise.





Mes compétences :

Reporting

Contrôle de gestion