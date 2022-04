Benoît RABOUAM-BOURDIN

Diplômé fin juin 2007 d'un Master II professionnel en Droit et Gestion des services publics industriels et commerciaux au sein de l'Université de La Rochelle, j'ai intégré au mois de septembre 2007 le service juridique et des marchés de l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (ex-AMOTMJ), principal opérateur immobilier du Ministère de la Justice, et de l'Etablissement Public du Palais de Justice de Paris, en charge des études et de la réalisation du futur Palais de justice de Paris.

J'y ai exercé la fonction de juriste jusqu'en août 2011. Ce poste m'a apporté une première expérience du droit public et des contrats publics ainsi que le travail en mode projet.



Fin août 2011, j'ai intégré la Direction des Affaires Juridiques de Paris Habitat, structure filialisée, premier bailleur de logement social européen qui dispose d’un parc locatif de près de 120 000 logements et 4000 commerces.

J'exerce la fonction de juriste référent pour les directions de la construction et de la réhabilitation.



Ces deux expériences professionnelles, à la fois pour le compte de l'Etat, mais aussi pour les besoins d'une grande collectivité locale, me confrontent à la gestion de l'ensemble des procédures de marchés publics, de leurs établissements jusqu'à leurs échéances. Dans le cadre de mes missions, j'assiste les services opérationnels de la définition des besoins, au dans le choix du montage contractuel afin de sécuriser juridiquement les procédures, jusqu'à l'exécution des marchés.



