Benoit RADENNE

Je travaille actuellement chez Danone au sein du département Global Media comme directeur media digital. Mes responsabilités successives sur le planning stratégique, la coordination et le management de grands comptes pendant 12 ans en local et au global me permettent de proposer un vrai savoir-faire dans les domaines du digital, média et de la communication.



Mes compétences :

SEM

Internet

Communication

Média

automobile

Social Media

MBA

International

SEO

Coordination