Benoît RAMEAU

Actuellement à la recherche d'un poste de commercial itinérant idéalement dans le secteur de l'Ain, Rhône-Alpes Auvergne mais je sais me rendre mobile.



Plusieurs expériences professionnelles dans le domaine du golf et la gestion de magasins de textile et accessoires spécialisés m'ont permis d'acquérir un bon sens de l'organisation, la négociation et une certaine force de persuasion.

Par ailleurs, mon relationnel, mon sens du service client et mon dynamisme me permettent de développer une clientèle et surtout de la fidéliser .



J'ai également occupé un poste de VRP pour une société de vente directe de produits frais traiteurs aux domiciles de particuliers, avec un réseau de clients visités à la quinzaine ainsi que des objectifs mensuels de prospection en porte à porte. J'avais également en charge mes commandes et la gestion de mon stock.



Je souhaite offrir mes compétences et mon optimisme au service d'une entreprise me permettant de travailler pour le compte d'une clientèle idéalement de professionnels (réseau de revendeur par exemple).



Mes compétences :

Commercial

Conscencieux

Polyvalence

Réactif

Optimisme