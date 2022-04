Benoit RAMET

Fort d'une expérience réussie d'une vingtaine d'années au sein d'une grande coopérative (une des plus grandes d'Europe) en tant que cadre, responsable des ventes et logistique, je suis actuellement en reconvertion en tant que médiateur de santé pair (aide, soutien accompagnement, écoute) pour les personnes en souffrances psychique.

Mon passé m'a appris beaucoup de mes erreurs et conscientiser le contexte sociétale qui pousse à performer au détriment de sa santé .



Mes compétences :

Vente

Négociation commerciale

Management

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Logistique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel