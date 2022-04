Benoit RAMOGNINO

Je suis depuis 1988 marchand de meubles de créateurs et de designers du 20 ieme siecle.



j'ai develloppé une activité de vente , d'achat et d'expertise autour de ces créations.



Directeur de la Velvet Galerie dédiée aux mobilier d’artistes et de designers du 20 iéme siècle, au mouvement Pop art, et aux principaux artistes de la figuration libre et narrative.



Mobilier/Artistes

Les designers et les artistes représentés en permanence à la galerie sont : Quasar Khanh , Verner Panton , Joe Colombo , Matti Suuronen , Luigi Colani , Charles zublena , Claude Vidili , Jean Dudon , Claude Courtecuisse , Jean louis Avril ,Roger Landault, Christian Daninos, Olivier Mourgue, Airborne, Philippe Pradalié, Marc Held, Raymond Loewy, Jean-Paul Barray, Bernard Govin, Jean-Claude Maugirard, Alain Carré, Boris Tabacoff, Edmond Vernassa, Christian Adam, Patrick Gingembre, Paulus, Charles Zubléna, Lionel Morgaine, Michel Ducaroy,Kwok Hoï Chan, Roger Landault, jean Pierre Laporte



Artistes /Pop art /figuration libre et narrative :

Les artistes présentés à la galerie sont : Alain Jacquet, Bernard Rancillac, François Boisron,kriki , Guillomard , Francky Boy , Jacques Monory, Peter Klasen , José-Stéphane Cholet, Adek…



