Benoît RANDONNET

En recherche de Projets Infrastructures (Telephonie TDM, VoIP, CTI, Réseau, Informatique) ou Assistance à Exploitation/Mise en place/Modification de Centres d'Appels (ex : Genesys).



Après une première expérience en conception et développement de circuits microélectroniques spécialisés au sein d'entreprises de taille modeste ou de grandes sociétés (Matra, Philips, Texas Instruments), j'ai pu développer mes capacités relationnelles dans le milieu des Télécommunications, en qualité d'Avant-Vente puis de Chef de Projet Téléphonie / Informatique / Réseau, dans plusieurs des grands secteurs d'activité (Assurance, Banque, Santé, Transports, etc.).



Aujourd'hui, je consolide ces acquis au travers de prestations de service en qualité d'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage ou de Maître d’œuvre au sein de Projets impactant les infrastructures techniques des Grands Comptes.



En parallèle de ma recherche d'emploi ou de prestation, je suis inscrit dans un cursus de formation Genesys qui me permettra d'obtenir des certifications associées aux centres de contacts.



Mes compétences :

Traçabilité

Optimisation des coûts

Optimisation des flux

Gestion de projets

Conception

Optimisation des process

Audiovisuel d'entreprise

Création d'entreprise

Centre d'appel