Benoît RAPP

Chef de projet Télécom senior. Fort d'une expérience de 10 ans dans le domaine des réseaux mobiles dans un contexte international, plus particulièrement au sein d'entreprise de type fournisseurs d'équipements et de services à valeur ajoutée, je souhaite apporter mon professionnalisme et mes compétences en management dans le cadre de projets ambitieux (idéalement dans un contexte international).



Mes compétences :

GSM

LTE

SS7

UMTS 3G

GPRS

SDM

Diameter

Monitoring

IMS

PCRF

Coordination de projets

Gestion de crise

Pilotage d'équipe

Gestion budgétaire

Gestion du risque

Gestion de la relation client

Gestion de projet