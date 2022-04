Benoit RATH

Actuellement en recherche d'emploi, Je souhaiterais m’investir dans votre entreprise et plus particulièrement dans votre service de production et ainsi mettre à votre disposition mes acquis, mon énergie et ma motivation et par la même, poursuivre le développement de mes compétences d’analyses de la productivité grâce aux outils d'amélioration continue.



Diplômé d’un master Process Industriel et Innovation et fort de plusieurs expériences professionnelles depuis 2007, j’ai pu acquérir des connaissances techniques et des compétences managériales nécessaires pour un poste dans la production.

Mes différentes missions m’ont d’ailleurs permis de développer mes qualités de leadership en manageant une équipe d’une douzaine de personnes avec la responsabilité des objectifs de production.

Dynamique et avec un fort esprit d’équipe, je souhaite mettre à profit mon expérience au sein de votre service production.

Mes compétences :

Production industrielle

Sage ERP X3

Sécurité

Ordonnancement

Production

5S