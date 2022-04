Benoit RATIER

J’ai découvert la gestion des risques et la mise en place de PCA lors de mes études de Gestion et de Management et me suis donc spécialisé en Master 2 en Gestion Globale des Risques et des Crises à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ces études m’ont permis d’appréhender la gestion des risques de façon transversale. J’ai validé mes compétences en passant en plus l’ARM 54 (Associate in Risk Management) et en suivant la session de cours du HCFDC (Haut Comité Français pour la Défense Civile).



Lors de mes récentes expériences professionnelles, j’ai pu être associé à la gestion des risques assurables, en souscrivant à des polices d’assurance au niveau mondial et en suivant la couverture des risques via un reporting des sinistres et en relation avec chaque filiale étrangère. J’ai également découvert les impacts bénéfiques de la prévention sur le cout du risque et la résilience d’une structure en créant des cartographies des risques et en mettant en place des Plans de Continuité d’Activité dans le cadre de Bâle II. Enfin, j’ai instauré des procédures de contrôle permanent pour diminuer l’impact des risques opérationnels en proposant des améliorations dans les systèmes d’informations, via des appels d’offres, et en vérifiant que des points de contrôle existent.



De nature investi, autonome et force de proposition, j’ai pu mettre mes qualités à profit lors de mes études en m’investissant dans des associations étudiantes. Ces expériences m’ont permis d’intégrer très tôt les impératifs budgétaires, de délais, le besoin de satisfaction des tiers et des capacités de management qui se retrouvent dans toute structure.



