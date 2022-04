Eléonore GOURMELIN

Gestionnaire de formation, j'ai rapidement intégré une structure impliquée dans l'économie sociale et solidaire, spécialisée dans le domaine du handicap, puis travaillé au développement de programmes dans le domaine de l'environnement

Ces expériences m'ont permis de prendre en main des projets dans leur ensemble (budget, communication, partenariat, logistique...), de savoir être réactive et de m'adapter à divers situations et interlocuteurs (service public, entreprises, associations, bénévoles, particuliers), mais aussi d'engager une équipe vers un but commun et partagé.

Je souhaite désormais m'investir auprès d'acteurs pleinement conscients des problématiques environnementales, sociales et sociétales, intégrant les notions d'inclusion, d'accessibilité, de solidarité et de responsabilité dans leurs métiers et leurs projets.



Mes compétences :

Gestion de projets

Coordination d'événements

Développement et suivi de partenariats

Réalisation d'appels d'offres

Gestion de budgets

Négociation de contrats

Suivi de clientèle

Partenariats

Travail en réseau

Animation de réunions

Business development

Responsabilité sociétale des entreprises

Développement durable

Economie sociale et solidaire

Management opérationnel

Planification