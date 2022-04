Benoît RECULEAU

Ingénieur Avant Vente et Support Technique en matériel de serrage contrôlé HYTORC pour le tiers Sud Ouest de la France. En charge de l'analyse du besoin, de la conception d'interfaces spécifiques pour adapter les produits de la gamme et du support technique des Commerciaux.

Expérience de 3 ans en tant qu'Ingénieur Conception Projet chez Immersion dans le domaine de la Réalité Virtuelle, en charge des études de configurations de salles de RV et des études mécaniques de structures (pour écrans, vidéoprojecteurs/miroirs, interfaces,...) et simulateurs pour la formation professionnelle.

Expérience de 7 ans en tant qu'Ingénieur Support Technique au sein d'une TPE dans le Commerce International d'outils de serrage hydraulique d'origine USA et UK vers les pays d'Afrique du Nord et Moyen Orient (MENA).



Mes compétences :

SOLIDWORKS

CATIA V5

I-DEAS

IMPRESSION 3D

KEYSHOT

Pneumatique Industrielle

Hydraulique industrielle

Conception

Serrage Contrôlé