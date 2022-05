Laëtitia RICHEZ (LAMOUROUX)

Sérieuse, enthousiaste et perfectionniste, je suis à l'aise dans mon domaine métier : la communication et le marketing.

Mon activité favorite ? L'événementiel ! C'est la spécialité dans laquelle je me sens bien. Organiser un séminaire, un salon, parer à l'imprévu, négocier avec les fournisseurs, tenir un planning, jongler avec les budgets... autant de tâches différentes et pourtant essentielles.



Depuis 2009, je suis en charge de la communication et du maketing au sein de la société Immersion, pme bordelaise spécialiste en Réalité Virtuelle.



Mes compétences :

Evénementiel

Communication

Marketing

Web

Sponsoring