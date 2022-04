Benoit REDER

Assistant Maîtrise d'Ouvrage (AMO) et Maitre d'Ouvrage pendant 8 ans.

Mon rôle consiste à conduire de opérations de construction et de réhabilitations de bâtiments d'habitation.

Ma prestation démarre dès la conception du projet avec le maître d'ouvrage jusqu'à la livraison finale de l'opération et comprend le suivi de l'année de parfait achèvement.

A l'écoute et observateur actif j'ai pu développer mon sens du contact et mes qualités relationnelles afin de coordonner et de manager les différents intervenants des opérations de construction.

Connaissances techniques solides dans le domaine de la construction et dans le domaine administratif : consultation de maître d’œuvre et prestataires intellectuels, appel d'offres travaux, procédure de passation des marchés.



Je cherche un emploi dans le secteur de la construction : AMO, cabinet d'architecte ou direction technique d'entreprise de travaux.

Une collaboration au sein d'une agence immobilière en tant que gestionnaire de copropriété me conviendrait.