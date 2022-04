Benoit RELIQUET

1 an en Angleterre pour spécialisation en Video Coding et Telecommunication, puis parcours dans l'industrie à l'Aérospatiale, Schlumberger et Parkeon.

Développement, Responsable métier. Directeur de Projet depuis 2005 autour de projets industriels (mécanique, électronique et informatique) ou logiciel.

Réponses à appel d'offres, montage de projets, Mise en place de plan de financement, organisation des équipes, suivi clients,...



Depuis 2008 responsable R&D de la filiale UK transport de Parkeon. Encadrement des équipes hardware (Meca + Elec), Software embarqué (OS et applicatif embarqué) ainsi que Back office

En 2011 responsable manufacturing en complément de la R&D avec industrialisation en Chine de 2 nouvelles gammes de produit



Mes compétences :

EDGE

Electronique

Gprs

Gsm

Informatique

RFID

WI-FI

WiFi

Wifi…

WiMAX