Benoît REMICOURT

De formation Ingénieur Généraliste (Ecole des Mines de Nantes), j'ai effectué ma spécialisation dans l'option GII (Génie Informatique Industrielle), principalement sur les langages orientés Objet et en particulier sur J2EE/Java.

Cette formation m'a permis d'acquérir de solides bases pour devenir quelques années plus tard responsable d'un framework Java important puis de basculer lors de mon arrivée chez PSA Peugeot Citroën sur les technologies Microsoft .Net.

"Amoureux" de tout ce qui tourne autour de l'Internet Grand Public et des challenges que ce domaine apporte. J’approfondis actuellement mon expertise sur le domaine Bancaire, riche en problématiques variées.



Mes compétences :

Javascript

Visual Studio

Gestion de projet

Production

J2EE

Management

Informatique

.net