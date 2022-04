Diplômé du Grade de Master de l'Ecole de Management de Normandie (bac+5) , j'ai eu l'occasion de développer mes connaissances marketing, linguistiques et de négociations dans différents contextes.



Au sein d'une PME Française, dans une multinationale Américaine, dans une grande entreprise Française ou dans un Hotel 4 étoiles Espagnol, je suis ouvert d'esprit, créatif et dynamique.



Je suis en recherche active d'emploi.



My profile in English: http://fr.linkedin.com/pub/benoit-renault/59/507/9a4/



Mes compétences :

Cross cultural management

Marketing

Microsoft office

E-marketing

EMarketing

HTML

Visual Basic for Applications

SQL

Apple MacOS

Adobe Photoshop

Adobe Indesign