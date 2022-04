Autonome, rigoureuse, curieuse et ayant l'envie d'apprendre.

Aimant les défits et une grande capacité d'adaptation, je suis ouverte à de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Reporting

Microsoft Excel

Hôtellerie

Finance

Comptabilité

Budget et controlling

Restauration

SAP Business Object

Satisfaction client