Evoluant dans l'univers de l'hôtellerie restauration en France et a l'etranger, je suis actuellement en poste au sein de Ladurée USA.



J'ai débuté ma carrière dans l'hôtellerie restauration de luxe à travers, Potel et Chabot, Le Château D'Esclimont, Le Royal Monceau, Le Bristol.



Mon objectif assurer l'ouverture d'un centre de profit, etre garant de sa croissance et rentabilite.



Mes compétences :

Direction générale

Restauration

Management

Marketing

Maintenance informatique