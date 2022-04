Jonathan Roussel

06 Avenue Rembrandt

78500 SARTROUVILLE

France



Mobile: 06.29.31.90.54



Mail: lessuorj@gmail.com



Mon cursus très éclectique m’a amené progressivement à cette évolution de carrière, et particulièrement cette responsabilité dans l’emploi que j’occupe aujourd’hui, qui se révèle une véritable passion. Il m’importe donc de parfaire mes connaissances et de partager mes expériences avec une entreprise dynamique qui voudra bien m’accorder toute sa confiance.



Mes maîtres mots sont encadrement et management ;

Mes qualités de travail sont la rigueur, le souci du travail bien fait ;

Mes expériences professionnelles sont des atouts que je voudrais mettre à votre disposition ;

Mes capacités d’adaptation, d’innovation, ma créativité, mon énergie sont également des qualités complémentaires que je souhaiterais pouvoir exprimer.



Mes compétences :

Luxe

Dynamique

Tourisme

Hotel

Rigoureux

Restauration

Assistant manager

International

Assistant

Direction

Chef Département