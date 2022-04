Benoît RIAND

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Profondément convaincu que l’Homme est la plus grande richesse dans l’entreprise, et que la performance de celle-ci nécessite l’adhésion et le partage d’une vision et de ses valeurs, je me suis toujours entrepris à établir des relations professionnelles de confiance avec mes Directions, mes Clients et mes Collaborateurs et ainsi réussir l’atteinte des objectifs fixés.



Maîtriser la performance opérationnelle et commerciale d’activités de prestation de service et de relation client sont des missions que j’ai pu piloter avec succès tout au long de ma carrière, en favorisant l’agilité collective, l’évaluation et l’amélioration des compétences, et une volonté permanente de valoriser le bon sens.



Souhaitant mettre à profit une période d’inactivité, j’ai décidé de reprendre mes études à travers un Master II en Droit, Economie et Gestion spécialité Management des Organisations, des Projets et Conduite du Changement. Cette formation dispensée par le CNAM a retenue toute mon attention, puisqu’elle s’articule autour des enjeux les plus complexes, mais également les plus passionnants, au sein d’une organisation : le management



Ayant pour objectif de pouvoir continuer d’acquérir et de perfectionner mes connaissances tout en restant en activité professionnelle, j’ai rejoint les équipes de l’Entreprise ASSYSTEM, en qualité de Business Manager sur le périmètre Aerospace, et je prends plaisir au quotidien de pouvoir mettre à contribution mon expérience, cette formation et la richesse collective de cette entreprise, pour apporter un service d’excellence à l’ensemble de nos clients.



Mes compétences :

Management

Cohésion en équipe

Conseil en organisation

Aéronautique

Optimisation des process

Conduite du changement

Conduite de projet