Benoît RICHIER

Bonjour,



Après les trois semestres de tronc commun du cursus ingénieur de l'ESIGETEL à Paris, sur les thèmes de l'Architecture Réseaux, des Systèmes Radio-Mobiles et de la Téléphonie, j'ai suivi un semestre de spécialisation en Mobilité et Systèmes Embarqués (MSE).



Cette première spécialisation a été suivie en 2013 un stage de développement Linux / Android dans le secteur de la Défense au sein de Airbus Defence and Space à Munich en Allemagne.



Aujourd'hui en troisième et dernière année de cursus ingénieur (Bac+5) , je me spécialise en Mobilité IP (MIP), spécialité qui regroupe l'essentiel des connaissances télécoms/réseaux mobiles 2G/3G/4G : Coeur de réseau, Interface air (radio), Roaming, QoS, et Sécurité, ainsi que des connaissances en services mobiles : Architecture, réseau intelligent, et développement Android.



Je suis actuellement en stage de fin d'études chez AFD Technologies, travaillant sur le réseau mobile Bouygues Télécom.





Mes compétences :

Systèmes embarqués

Téléphonie mobile

Télécommunications

QoS

LTE

Réseaux intelligents

GSM

Wi-Fi

Sécurité Mobiles

WiMAX

Développement Android

UMTS 3G

Radio

Coeur de réseau