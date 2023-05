Kassegnin AKAKPO

Ingénieur Administrateur des Systèmes et Réseaux de l'ESIGETEL ,j'ai effectué un stage et un CDD chez LEAKID en tant que Consultant tests et validation des contenus multimédias :Vidéos,Musiques,presses etc....

Dans le cadre de mes études, j’ai fait un stage chez SETELIA, une société spécialisée dans les tests et validation des applications et équipements télécoms. Durant ce stage j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs clients de SETELIA ce qui m'a permis de développer non seulement les compétences techniques mais aussi humaines et organisationnelles.

Je suis à la recherche d'une véritable opportunité professionnelle.

Celle qui me permettra de mettre mes compétences au service d'une entreprise ou société.

Je suis disponible immédiatement et mobile sur toute la France et à l' internationale.



Mes compétences :

JAVA ,HTML, XML, UML,Perl

LAN/MAN/WAN

Active directory

LINUX /UNIX

Firewall

Administration réseaux

Administration Windows 2000/2003/2008 sevrer

La qualité de service

Serveurs Radius ,Kerberos

La securité des systèmes d'information

Serveur Apache, Mysql

BASH

Virtualisation

Sécurité

Réseau

Microsoft Windows

Linux Debian

LAN/WAN > LAN

Domain Name Server Protocol

3G Networks

2G Networks

Windows 2008 R2

WiMAX

VoIP (Voice over IP)

UMTS

UML/OMT

ToIP

TCP/IP

SMTP

SIP

Quality Control

Perl Programming

Network File System

MAN

LDAP

LAN/WAN > WAN

HTTP

HP Hardware

GPRS

FTP

EDGE

Dynamic Host Control protocol

Cisco Switches/Routers

Audit

4G Networks

SQL

Active Directory,GLPI

Drupal

Domain Name Server

HP-Quality-Center ,QXDM

Microsoft Visual Studio

HP Quality Center