Benoît ROCHE

Formateur en informatique spécialisé dans le développement et les bases de données (Oracle notamment).

Interventions en BTS Informatique, en formation continue pour adultes et en école d'ingénieur.

Domaines d'intervention :

- Oracle (SQL, PL/SQL, administration)

- .Net Langage C#

- Merise/UML

- XML

- PHP PHP OO

- Symfony2



