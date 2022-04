Benoit ROCHETTE

Domaines d’expertise



Technique

- Électronique et électricité auto (poids-lourds)

- Bus de terrain de type CAN (multiplexage)

- Installation et maintenance de systèmes

- Analyse et recherche de pannes

- Administration de poste de travail (Windows, Linux)

- Assemblage et maintenance informatique



Formation

- Mise en place de procédures de formation

- Gestion de planning

- Rédaction de documentation technique et support de formation