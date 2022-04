Benoit ROGET

3ma Group, c’est la réunion de l’ensemble des compétences de la communication graphique au sein d’une même entreprise, pour garantir un marketing multicanal performant et maîtrisé.



Nos 3 pôles de compétences regroupent l’ensemble de nos savoir-faire :

- COMMUNICATION : Positionner les marques, activer les bonnes cibles, fidéliser les consommateurs et personnaliser la relation sur l'ensemble des canaux de communication médias et hors médias.



Service : conseil et stratégie de création graphique et digitale - marketing opérationnel - CRM - conquête & fidélisation client.



- INNOVATION : Développer et exploiter des solutions informatiques pour le marketing, l’éditique et la data. Rendre la relation client des annonceurs encore plus performante et efficace.



Service : expertise web - développement d’applications digitales - data marketing - plateforme marketing multicanal sur-mesure.



- FABRICATION : Concrétiser les messages, optimiser leur production et les diffuser sur les canaux print et digitaux.



Produit : Routage (mise sous pli, mise sous film) - impression (numérique, offset) - personnalisation  cartes PVC et RFID - logistique.



http://www.synergymarketing.fr/



Mes compétences :

nautisme

erp

commercial

crm

informatique