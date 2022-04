Benoit RONVAL

Des la fin de mes etudes en electrotechnique ,j ai fais mon service militaire au cs2 a cambrai et oui cela existé encore aucuns regrets, ensuite quelques boulots par ci par la avant de rejoindre le groupe carrefour comme gestionnaire de stocks pour 2 ans et demi ,ensuite j ai postulé aux verreries de masnieres ou j ai commencé comme choisisseur et relai sondeur pendant 2 ans, j ai voulu progressé et parti en production j ai suivi mon bout de chemin et maintenant je suis mecanicien depuis 15 ans