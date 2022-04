Laurence JOUAN

Forte d'une expérience depuis plus de 30 ans dans la vente agroalimentaire en multi-températures dans des grands groupes avec une détermination qui m'a permis d'arrivée jusqu'au poste de superviseur. Je suis quelqu'un qui aime relever les défis et j'excerce dans une structure qui répond en tout point à mes attentes professionnelles. Sans diplôme de grandes écoles, j'ai su avec l'expérience grandir aurpés de personnes qui m'ont aidé et permis d'avancer. Je suis passionnée du produit, j'aime innover, accompagner des projets ambitieux afin de développer du chiffre d'affaires de ventes en m'appuyant sur une équipe de 7 personnes. J'aime la rigueur. Mon atout est de fidéliser mon client et lui faire des propositions du coeur d'assiete, prix, promotions. J'aime assurez la relation avec les fournisseurs, vous effectuez des challenges et veillez en permanence à la compétivité de l'offre. Je suis organisée, des compétences commerciales et managériales, je suis autonome et aime inover et entreprendre. Sérieuse et souriante.