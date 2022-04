Benoit ROUSSEAU

Fort d'une expérience de 18 ans dans le domaine de la gestion de parcs materiels, de la maintenance et la réparation d'engins TP, dans différentes branches (travaux publics, location, constructeur, formation sécurité), j'ai pu acquérir des connaissances très diversifiées.

Toujours au fait des nouvelles technologies, évoluant rapidement et soucieux des règles de sécurité et des conditions économiques des entreprises, j'ai à coeur de transmettre ces valeurs, aux équipes que j'accompagne dans ce sens.

Depuis maintenant 10 ans que j'occupe des postes de manager, j'ai appris à gérer des équipes et tirer le meilleur parti de chacun d'entre eux, pour construire un réel esprit d'équipe et d'entreprise dans une dynamique de réussite commune.

Je suis volontaire, déterminé et courageux.



Mes compétences :

Pilotage économique d'un atelier

Organiser les travaux d'entretien et de réparation

Suivi et organisation des contrôles reglementaires

Management de l'équipe atelier

Gestion administrative

Établissement des devis de refacturation

Gestion des stocks

Comparaison des fournisseurs

Réalisation des OR informatique

Entretien et réparation des matériels TP

Analyse des rendements matériel