Benoit ROUX

Mon parcours est assez long et tortueux, mais il constitue la base de mes acquis techniques.

Je suis issu d'un cursus technique et managérial effectué dans sa totalité en alternance.



Suite à la découverte de l'aéronautique au sein d'Airbus et du service aéronautique au sein d'ATR, j'ai intégré des fournisseurs de rang 1 dans l’aéronautique dans le but de mieux comprendre et vivre au plus près les enjeux de ce secteur.



Investi, rigoureux, dynamique et professionnel, je m'adapte vite à une équipe et un environnement de travail.

J'aime partager les valeurs de l'entreprise que je représente et aime m'investir dans les projets.



Mes connaissances techniques en aéronautique complétées par le management et le marketing ainsi que ma personnalité constituent mes atouts.



Mes compétences :

Marketing

Aéronautique

Management