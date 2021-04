Benoit ROUX

Diplômé de l'école Centrale de Marseille, je me suis orienté dans la gestion de projets industriels et le génie des systèmes, j'aime à relever de nouveaux challenges et sortir de ma zone de confort.

Le cursus technologique dont je suis issu (Électrotechnique) m'a doté d'un panel de connaissances techniques me permettant d'appréhender aisément les problématiques industrielles.

Doté d'une fort capacité d'adaptation et d'un bon relationnel, je me suis facilement adapté aux différents milieux professionnels à fortes contraintes dans lesquels j'ai évolué .

Mes expériences professionnelles, dans diverses secteurs de l'Industrie, ont enrichie mes connaissances et mon munis des compétences nécessaires, de la conception à l'industrialisation, afin remplir les missions qui me sont confiées avec efficacité et rigueur.



Mes compétences :

Chef de projet

Gestion de projet

Management d'équipe