Benoit ROYER-ADNOT

Mon offre de services



Aux PME, commerçants, associations, professions libérales, particuliers ...



Je développe des applications spécifiques adaptées à vos métiers ,des sites web Internet - Intranet, des boutiques en ligne performantes



Je vous aide dans le pilotage de votre informatique



Aux SSII, prestataires informatiques ...



Je suis sous-traitant de vos projets au forfait ou en régie, en tant que chef de projet, développeur, consultant...





Compétences : Développeur , Chef de projet, Ingénieur études et développement



25 années d'expérience "Développement d'applications"



Maîtrise des langages C++, C, Visual Basic, SQL, HTML, PHP, Clipper, Java

Formateur C++, C, Visual Basic, Pascal,

Systèmes d’exploitation Windows NT/2000,XP,2003 , MSDOS, OS/2, UNIX, OS/9, Linux

Bases de données SQL Server, SQLBase, Dbase

+ Cartes à puces, ActiveX, COM, eCommerce, logiciel libre

Références Gemplus, Alstom, Technicatome, I2E, AREVA, Westinghouse, FranceTelecom...



