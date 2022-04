Benoit RUL

B&R design-deco-platre conjugue créativité et savoir-faire pour concrétiser les idées d'aménagement et de décoration de ceux qui les ont imaginées pour le plaisir de vivre dans un environnement à leur image.

Nous réalisons un certain nombre de travaux de décoration et d'aménagement allant de la pose de faux plafond, la création et la pose de bibliothèques, cheminées, tête de lit et des d'éléments décoratifs ( parements décoratifs, moulures, corniches, colonnes, rosaces ...)

Notre équipe dispose d'une expérience significative dans la pose et la fabrication sur mesure ou en série d'éléments décorais en plâtre (staff).