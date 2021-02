Jérémy ORFEO

Titulaire de deux Master 2 (Management de projets innovants / Gestion de Patrimoine), je suis passionné par le monde de l'entrepreneuriat et le Digital. J’ai d’ailleurs, en sortie d’étude, créé un e-business dans le domaine du "couponing" en ligne.



Après cette 1ère expérience, j’ai intégré en Alternance puis en CDI le service d'Ingénierie Patrimoniale d'un cabinet de conseil spécialisé sur les expatriés (Crystal Finance) afin de parfaire mon expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine. J'ai rejoins près de deux ans plus tard le secteur bancaire comme conseiller de clientèle privée au sein de la direction commerciale du XVI° arrondissement de Paris de la Société Générale.



En Février 2014, fort de ces trois expériences enrichissantes, j’ai reçu une proposition de la société de conseil Primaliance, spécialisée sur les produits d'épargne immobilière (SCPI et OPCI). Mon engagement au sein de la société et mon esprit d'entreprise m'ont permis aujourd'hui d'accéder à la fonction de responsable régional que j'exerce depuis Bordeaux, ville dans laquelle j'ai ouvert notre 1er bureau régional en Janvier 2017.



Espagnol/Anglais lu et parlé (langage professionnel et loisir).



Spécialisations :

Fiscalité et droit civil - gestion du patrimoine privé

Création et gestion d'entreprise

Gestion de projet Digital



Mes compétences :

Gestion de Patrimoine

Finance d'entreprise

Audit et Conseil

private equity

Webmarketing

Banque privée