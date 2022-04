Benoit SAIDJ

Technicien de maintenance depuis de nombreuses annees applique a maintenir l'outil de prodution en fonctionnement dans le domaine electrique principalement mais aussi hydrolique,pneumatique,voire mecanique. Habitue a travailler en complete autonomie je suis souvent amene a prendre des decisions et a gerer des contextes de pannes. Actellement libreje recherche une entreprise dynamique qui me permette de me realiser dans un projet professionel en lui apportant mes multiples connaissances techniques mais aussi mon sens du relationel et de l'organisation. Je souhaite m'investir pleinement au sein d'une nouvelle structure industrielle afin de donner un nouvel elan a ma carriere et pour ce faire me tiens pret a etudier toutes les propositions serieuses.



Mes compétences :

automatisme Schneider pl7pro/unity