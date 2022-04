Didier MERABET

Bonjour à tous,



Stradal Comines fait partie du groupe CRH, employé en tant que Responsable de Laboratoire depuis 1989 sur le site, qui est spécialisé dans la préfafrication de produits en béton armé ou non et dans les domaines de l'assainissement et de la voirie.

J'ai eu la chance de participer à la Qualité et la fabrication de conteneurs destiné à la récupération des déchets faiblement radioactif, ce qui implique la mise en place d'un contrôle Qualité, ou il ne peut avoir de défaillance.

j'ai eu la chance aussi de participé activement à la surveillance de la Qualité et nottament sur les voussoirs du Métro de Lille (CUDL, Ligne 2).

Voila en quelques mots ce que je peux dire le reste est sur mon CV (Sinon je devrai écrire un roman).

Merci de m'avoir.lu.



Mes compétences :

Homme de responsabilités

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Microsoft Word