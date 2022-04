Carlos DEBARROS

DÉLÉGUÉ RÉGIONAL DISTRIBUTEURS & GSB - SUD OUEST ETANCO

600 employés

175 M€ de CA

depuis août 2012

secteur : AQUITAINE & MIDI PYRÉNÉES



Bilan (année fiscale 2014-2015) :

- CA: +6%

- VDM: + 8% (meilleure performance France)

- PFC: + 31 (meilleure performance France)

- 76 ML de gondoles LS couverture / ITE / Chevilles, en 2014 (Meilleur vendeur France pour la 2ème année consécutive)

- mise en place du référencement Chausson France (300 points de vente)

- mise en place du référencement Point P BMSO (150 points de ventes sur secteur Ouest France)



acteur principal au sein d'une entreprise en pleine expansion,

principales responsabilités :

- assurer le suivi des relations commerciales avec la clientèle du secteur.

- Prospecter, développer et fidéliser le portefeuille (300 clients),

- Rendre compte du CA du secteur Vs objectifs de vente.

- Optimiser les offres promotionnelles dans le cadre de la revente régionale, nationale.

- Construire une relation efficace et pérenne avec les interlocuteurs privilégiés en magasin.

- Identifier les actions à mener quotidiennement via un plan d'action commercial.

- Analyser et mettre en place des actions correctives.

- Mise en œuvre de la politique commerciale en coordination avec le Responsable régionale des ventes et la direction nationale des ventes.

- Optimisation du référencement régional et lancement des innovations,

- mise en place et suivi du réseau ainsi que stratégie merchandising.

- Maîtrise de l’outil CRM planification + reporting de l'activité commerciale.

- Mise en place des protocoles + accords-cadres régionaux et/ou nationaux avec les clients grands comptes (3 nouveaux accords régionaux et nationaux en 2 ans (Chausson mtx, Point P BMSO + LMP / Bigmat groupe Toujas & Coll), potentiel CA annuel : 1M EUR)

- S'assurer du bon respect des accords signés et travailler en collaboration avec la force de vente ADV pour garantir les marges

- Mener une analyse et une veille du marché pour connaître les acteurs concurrents, évaluer la tendance, les opportunités et proposer de nouveaux débouchés (lancement d'un kit aide à la vente pour LS en 2012, en collaboration avec le service marketing interne)

- Participation pro-active sur les salons et conventions professionnels



Mes compétences :

Vente

Microsoft Office

SAP CRM

SAP

Prescriptions

PFC

OREP

Microsoft Excel