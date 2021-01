Jérôme MAHE

Pragmatique, réalisateur, autonome.



Après une expérience commerciale de 6 ans, j'ai évolué vers l'encadrement et la gestion de grands comptes en Be to Be.

Depuis 2004 dans le négoce professionnel d'abord au sein de la société Fischer SAS, j'ai pris en charge en 2006 une division commerciale . Gestion de la force de vente, marketing opérationnel et service commercial sédentaire.

Définition de la stratégie commerciale de la division en cohérence avec les 3 autres divisions, définition des budgets, des plannings et actions promotionnelles. Négociation avec les centrales. Management de 14 représentants, 2 directeurs des ventes et 6 sédentaires.

Depuis début 2010, j'ai rejoinds le groupe CRH au sein de la division landscaping, qui commercialise les produits sous les marques MARLUX, XTIRIO et BRADSTONE



Mes compétences :

Vente

Manager

Cyclisme

Commercial

Bâtiment

Commerce

Responsable

Sport

régional Management

SAP