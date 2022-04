Elyes SASSI

Bts en electromecanique en 2006 à l'ISET. Experience en maintenance des presses d'injection à moyennes et hautes pressions (Aluminium, plastique).

Projet de fin d'etudes : " Elaboration d'une GMAO pour un parc de presses, extrudeuses ; chez ERUM Tunisie" .

Rénovation d'une presse d'ebavurage de pièces en aluminium "80 tonnes"; chez la Fonderie Masué à Joigny

De 2008 à 2012, chargé de la maintenance electrique des equipements, la mise en conformité des installations, l'amélioration des chaines de fabrication des produits en béton armé et de la sécurité; "STRADAL Migennes".

Actuellement, j'ai choisi le statut d'indépendant en maintenance des systèmes automatisés. Je répond essentiellement, aux besoins techniques de quelques professionnels et particuliers dans le département de l'yonne.





Mes compétences :

Automatisme

Conception

Electromecanicien

GMAO

installation

Maintenance

Maintenance industrielle

Technicien de maintenance