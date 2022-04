Benoit SAINT-HILAIRE

De formation sémio-linguistique et littéraire, j'ai créé il y a dix ans un cabinet de conseil en marque, Les Architectes du Nom

(www.lesarchitectesdunom.com) où nous pratiquons la création, l'analyse, l'expertise et la validation d'identité pour les entreprises (noms de marque, logos, signatures).



Notre activité est aujourd'hui répartie en trois parts égales entre la France, l'Europe et la Méditerrannée. Après l'ouverture d'une représentation à Genève il y a dix-huit mois, un bureau à Bruxelles et à Turin sont envisagés cette année.



Nos clients sont principalement les grands comptes, mais également de plus en plus de Pme, et surtout de créateurs d'entreprises qui se rendent compte de l'intérêt marketing et commercial de faire créer une identité forte et professionnelle.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Conseil en communication

Création

Création de marque

Linguistique

Sémiologie